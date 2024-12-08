أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي"، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يطالب وزراء حكومته بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول التطورات في سوريا.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش قد بدأ عملية عسكرية في المنطقة العازلة بالقنيطرة السورية قرب الحدود، وفقًا لما أفادت به "القاهرة الإخبارية".

وأضافت القناة أن القصف الإسرائيلي قد استهدف تل أيوبا في ريف القنيطرة الأوسط، وذلك في تصعيد جديد يشهد تصاعدًا في الهجمات العسكرية على مناطق سورية قرب الحدود.

وفي سياق متصل، أكدت "القاهرة الإخبارية" أن العديد من المناطق في سوريا أصبحت تحت سيطرة الفصائل المسلحة، مما يعكس تزايد التحديات الأمنية والسياسية في البلاد. وتشير التقارير إلى أن هذه الفصائل تسعى لتوسيع نطاق سيطرتها على مزيد من الأراضي، وسط تراجع السلطة المركزية في مناطق عدة.