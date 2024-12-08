الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية تحتفل بتخريج دفعة 2024

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية ، بتخريج دفعة جديدة لعام 2024. بقاعة المنارة للمؤتمرات والاحتفالات بالقاهرة.

شهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات الهامة، على رأسهم الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، والدكتور رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية ممثلا عن الأمين العام للجامعة العربية، و محمد عبد المتعال مدير عام شبكة قنوات MBC مصر وشمال أفريقيا، ورجل الاعمال الدكتور أيمن حامد سليمان ممثلا عن رعاة الحفل، بالإضافة إلى الفنانة ريم مصطفي والتي أضافت حضورًا مميزًا لهذه المناسبة، كما حضر الحفل أيضا نخبة من سفراء الدول العربية الشقيقة و النواب ورجال الصحافة والإعلام.

وفي كلمته قال سمو الشيخ محمد الصباح رئيس مجلس أمناء الأكاديمية العربية "أنه فخور بخريجي الأكاديمية العربية من قادة المستقبل وأنهم باكورة جهد وعمل منظم لفريق عمل الأكاديمية الأكاديمي والإداري وأنهم يعدوا إضافة حقيقية لسوق العمل العربي".

وأكد الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية خلال كلمته بالحفل على أهمية دور الخريجين في مواجهة تحديات المستقبل، خاصة في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مما دفع الأكاديمية الي إضافة مجموعة من التخصصات العلمية الجديدة لمواكبة احتياجات سوق العمل، كما أعلن "هديب" عن تدشين رابطة خريجي الأكاديمية لمد جسور التواصل بين الأكاديمية العربية وخريجيها.

جدير بالذكر أن الأكاديمية العربية هي مؤسسة عمل عربي مشترك تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية وقامت بتخريج العديد من الدفعات المتميزة علي مدار ٣٦ عام.

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