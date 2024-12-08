هيئة البث الإسرائيلية: إرسال دبابات الكتيبة 77 إلى المنطقة العازلة على الحدود السورية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إرسال دبابات الكتيبة 77 من اللواء السابع إلى المنطقة العازلة على الحدود السورية لمنع أي محاولة لتجاوز الحدود، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أفاد خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفًا على منطقة تل أيوبا في ريف القنيطرة الأوسط. وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في المنطقة العازلة قرب الحدود السورية في القنيطرة.

وفي دمشق، سُمعت انفجارات قوية في محيط العاصمة، بينما كان مسلحون يتقدمون نحوها في ظل فرض حظر التجول. وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الفصائل المسلحة قد دخلت مناطق في ريف حمص بالكامل، مما خلق حالة من الترقب الكبير بين المواطنين في ظل الإجراءات الأمنية.

وذكرت وكالة "رويترز" عن سكان محليين قولهم إن أصوات إطلاق نار كثيف سُمعت في وسط دمشق، دون أن يتضح مصدرها على الفور.

منذ أواخر نوفمبر الماضي، تشهد سوريا هجمات إرهابية من فصائل مسلحة مجهزة بأحدث الأسلحة مثل الطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية، وقد تمكنت هذه الفصائل من دخول مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة سورية، ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص.

في هذا السياق، أعلن وزراء خارجية خمس دول عربية، بجانب وزراء خارجية مسار أستانا، السبت، أن استمرار الأزمة السورية يشكّل تهديدًا خطيرًا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي.