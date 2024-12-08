ads
الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل مع أورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد قادمة من جنوب أفريقيا بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا. 

ويبدأ الأهلي غدا الاثنين استعداداته لنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال في قطر. 

بعثه الأهلي تغادر جوهانسبرج 

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة، مطار جوهانسبرج مساء السبت. لبدء رحلة العودة إلى القاهرة.

تستغرق رحلة العودة ما يقرب من عشر ساعات يتخللها ترانزيت في كينيا للتزود بالوقود.

تعادل الأهلي سلبيا مع أورلاندو، في المباراة التي أقيمت في الثالثة ظهر اليوم ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بعثة الأهلي الأهلي أورلاندو بايرتس دوري أبطال أفريقيا