بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل مع أورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد قادمة من جنوب أفريقيا بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي غدا الاثنين استعداداته لنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال في قطر.

بعثه الأهلي تغادر جوهانسبرج

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة، مطار جوهانسبرج مساء السبت. لبدء رحلة العودة إلى القاهرة.

تستغرق رحلة العودة ما يقرب من عشر ساعات يتخللها ترانزيت في كينيا للتزود بالوقود.

تعادل الأهلي سلبيا مع أورلاندو، في المباراة التي أقيمت في الثالثة ظهر اليوم ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.