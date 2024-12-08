«السبكى» يبحث مع زير صحة رواندا تدريب القوى البشرية وتبادل الخبرات

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور سابين نسانزيمانا، وزير الصحة بدولة رواندا، وذلك في ختام أعمال القمة الدولية لوزراء الصحة برواندا، وبحضور القنصل مادونا مجدي، القنصل المصري بالسفارة المصرية برواندا.

وخلال اللقاء بحثا الجانبان آفاق التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز العلاقات المصرية-الرواندية في قطاع الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه خلال اللقاء تم الاتفاق على إبرام تعاقد بين هيئة الرعاية الصحية والحكومة الرواندية لاستقبال المرضى الوافدين من دولة رواندا للعلاج بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة متميزة للوافدين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وذلك في إطار تعزيز التكامل الصحي بين الجانبين.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن التعاون يمتد ليشمل تدريب القوى البشرية بهدف تعزيز كفاءة الأطقم الطبية الرواندية، وتبادل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى التجارب الناجحة التي حققها البلدان في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون المشترك يهدف إلى تعزيز نظم الرعاية الصحية واستفادة كل طرف من الخبرات المتراكمة لدى الآخر، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

وأوضح أن الشراكة مع رواندا تعكس رؤية الهيئة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي، وتابع: هذا التعاون يأتي اتساقًا مع التزام الدولة المصرية بدعم الأشقاء الأفارقة، منوهًا أن الهيئة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق التكامل في تقديم الخدمات الصحية المتميزة على مستوى القارة الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور سابين نسانزيمانا، وزير الصحة الرواندي، عن تطلعه لتعزيز التعاون و تبادل الخبرات مع مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة، ومكافحة الأمراض غير السارية، وتنمية القدرات البشرية للقطاع الصحي، مُبديًا إعجابه بالتجربة المصرية في تطوير قطاع الرعاية الصحية، مشيرًا أن ما حققته مصر من طفرة نوعية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتطوير الخدمات الطبية وفق معايير عالمية يجعلها نموذجًا يُحتذى به على مستوى القارة الأفريقية.

وأكد، أن مصر ورواندا يسعيان إلى تحقيق رؤية مشتركة لتنمية القطاع الصحي في أفريقيا بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للقارة، مثمنًا ماحققته البلدين من تقدم ملحوظ في القضاء على فيروس سي، مما يعكس التزامهما بتعزيز الصحة العامة وتطوير الأنظمة الصحية في المنطقة.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة ريهام سلامة، مديرة إدارة التعاون الدولي بالهيئة.

IMG-20241208-WA0008

IMG-20241208-WA0005

IMG-20241208-WA0006