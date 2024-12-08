حادث مأساوي.. مصرع طفلة إثر سقوطها بفراغ بين الباب والأسانسير في كرداسة

لقيت طفلة 10 سنوات مصرعها إثر سقوطها بفراغ بين الباب والاسانسير من الطابق الثامن للطابق الثاني بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركزشرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من اسانسير بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل الواقعة بالفحص تبين أن الطفلة كانت رفقة والدتها لزيارة جدتها وعند محاولة نزولها لشراء بعض الطلبات لجدتها سقطت داخل فراغ بين الباب والاسانسير من الطابق الثامن وحتي الثاني، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجرءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.