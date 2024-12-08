اليوم.. استئناف محاكمة 6 متهمين في "خلية العجوزة"

تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية العجوزة"، وذلك في تطور جديد في القضية رقم 13052 لسنة 2022، والمتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، لحضور المتهمين الأول والثاني.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين، بالإضافة إلى آخرين، إلى المحاكمة بتهمة تولي وقيادة جماعة إرهابية، ووفقًا لقرار الإحالة، وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وتخريب الأمن الوطني.

ويُتوقع أن تستمر المحكمة في النظر في تفاصيل القضية خلال الجلسات المقبلة، في إطار تطبيق القانون على المتهمين طبقًا للأدلة المقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات كشفت عن تفاصيل تحركات المتهمين في إطار الجماعة الإرهابية، فضلاً عن رصد أنشطتهم التي تهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد، مما دفع النيابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمتهم في أسرع وقت ممكن.