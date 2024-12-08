تايم لاين | سقوط دمشق.. تفاصيل 12 يوما أسقطت الأسد وأربكت النظام

صباح الأربعاء 27 نوفمبر الماضي بينما كانت الأنظار الدولية تتجه إلى لبنان وإسرائيل مع انتظار دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلقت في سوريا عملية عسكرية واسعة النطاق أعلنتها المليشيات السورية، بقيادة “هيئة تحرير الشام”، تحت اسم “ردع العدوان”، انطلاقًا من مدينة إدلب شمال غرب البلاد.

استهدفت العملية القوات السورية، وبدأت في ريف حلب الغربي قبل أن تتوسع تدريجيًا إلى مناطق أخرى، مما أدى إلى تحولات ميدانية وسياسية مفاجئة، اسقطت بشار الأسد الرئيس السوري.

البوابة نيوز ترصد 12 يوما من بدء العملية :

• الأربعاء 27 نوفمبر 2024:

• انطلاق عملية “ردع العدوان” بقيادة هيئة تحرير الشام.

• توسع العمليات لتشمل مناطق مختلفة تحت إدارة “مجموعة العمليات المشتركة”.

• الخميس 28 نوفمبر 2024:

• هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها تقطع الطريق الدولي بين دمشق وحلب بعد اشتباكات عنيفة.

• المليشيات تحقق تقدمًا في ريف إدلب الشرقي والغربي.

• الطيران الحربي السوري يقصف مدينتي أريحا وسرمدا في إدلب.

• الجمعة 29 نوفمبر 2024:

• المليشيات تسيطر على أحياء بارزة في مدينة حلب، مثل حي الراشدين وخان العسل ومناطق أخرى، وتسيطر على مطار حلب الدولي.

• السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية في إدلب، الواقعة على الطريقين الدوليين M5 وM4.

• الجيش الروسي يقصف مواقع المعارضة في حلب.

• السبت 30 نوفمبر 2024:

• المقدم حسن عبد الغني من “إدارة العمليات المشتركة” يعلن السيطرة على مناطق استراتيجية شرق حلب.

• فرض حظر تجوال في المدينة “لحماية المدنيين”.

• الجيش السوري يغلق الطرق المؤدية إلى حلب مع بدء تنفيذ “انسحاب آمن”.

• الأحد 1 ديسمبر 2024:

• المليشيات تتوسع في محافظة حماة بعد السيطرة على أجزاء واسعة من حلب وإدلب.

• الطيران الحربي السوري-الروسي يكثف غاراته على مواقع المعارضة.

• المرصد السوري يوثق مقتل 372 شخصًا منذ بدء العملية.

• الاثنين 2 ديسمبر 2024:

• وزارة الدفاع السورية تعلن مقتل وإصابة عشرات المسلحين في غارات على بلدة السفيرة.

• المليشيات تسيطر على 7 مناطق في ريف حماة الشمالي.

• الثلاثاء 3 ديسمبر 2024:

• المليشيات تعلن السيطرة على 14 قرية في ريف حماة.

• الجيش السوري يشن غارات لوقف تقدم المليشيات في حماة وريفها.

• الأربعاء 4 ديسمبر 2024:

• المليشيات تسيطر على قلعة المضيق ومدن صوران وطيبة الإمام شمال حماة.

• السيطرة على مواقع استراتيجية مثل رحبة خطاب وجسر محردة واللواء 87.

• قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع “أبو محمد الجولاني”، يظهر في قلعة حلب.

• الخميس 5 ديسمبر 2024:

• المليشيات تعلن سيطرتها على مدينة حماة الاستراتيجية بالكامل، والنظام يقر بخسارتها.

• تحرير مئات الأسرى من سجن حماة المركزي.

• الجمعة 6 ديسمبر 2024:

• الجيش السوري يشن غارات على جسر الرستن لمنع تقدم المعارضة نحو حمص.

• المليشيات تعلن السيطرة على آخر قرية على مشارف حمص.

• السبت 7 ديسمبر 2024:

• المليشيات تسيطر على مدينة درعا جنوب سوريا.

• بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة لتطويق دمشق.

• الأحد 8 ديسمبر 2024:

• هيئة تحرير الشام تعلن السيطرة على دمشق وإسقاط الأسد.

• التلفزيون السوري يبث أول بيان للمعارضة بعد دخول العاصمة.

• رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي يعلن استعداده للتعاون مع القيادة الجديدة.

• ضباط بالجيش يؤكدون مغادرة بشار الأسد البلاد على متن طائرة مجهولة الوجهة.