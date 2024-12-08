اليوم.. محاكمة متهم باقتحام مركز شرطة أطفيح

تستكمل محكمة الجنايات اليوم، الأحد، محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح".

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال، في مجمع محاكم بدر.

وتوجه النيابة العامة للمتهمين تهمًا متعددة تشمل التجمهر، التلويح بالعنف، إثارة الشغب، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. كما أسندت لهم تهمًا خطيرة تتعلق باقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران في المبنى، فضلاً عن الشروع في القتل وتشكيل عصابة مسلحة بالأسلحة النارية والذخائر، إلى جانب استخدام زجاجات المولوتوف والخرطوش.