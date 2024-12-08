قصف إسرائيلي على تل أيوبا في ريف القنيطرة الأوسط بسوريا

أفاد خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، بأنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي شنَّ قصفًا على منطقة تل أيوبا في ريف القنيطرة الأوسط.

وكان قد أعلن في وقت سابق عبر إذاعة جيش الاحتلال عن بدء عملية عسكرية في المنطقة العازلة بالقنيطرة السورية قرب الحدود.

وفي الأثناء، سُمعت انفجارات عنيفة في محيط العاصمة السورية دمشق، حيث كانت هناك تحركات مسلحين باتجاه العاصمة في ظل فرض حظر التجول.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى دخول الفصائل المسلحة إلى مناطق واسعة في ريف حمص، وسط حالة من الترقب بين المواطنين في ظل الحظر.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن سكان محليين قولهم إن أصوات إطلاق نار كثيف سُمعت في وسط دمشق، بينما كان المسلحون يتقدمون نحو العاصمة، لكن لم يتضح المصدر الفعلي لإطلاق النار.

ومنذ أواخر نوفمبر الماضي، تشهد سوريا هجمات إرهابية من فصائل مسلحة تستخدم أحدث الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية، ما مكّنها من دخول مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية، إضافة إلى مدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص.

وفي تطور آخر، أعلن وزراء خارجية خمس دول عربية إلى جانب وزراء خارجية مسار أستانا، في اجتماعهم يوم السبت، أن استمرار الأزمة السورية يمثل تهديدًا خطيرًا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي.