تناولت الطعام دون غسل يديها.. مصرع طالبة عقب وضعها "سم للفئران" في العياط

لقيت طالبة مصرعها عقب وضعها سم الفئران أعلي سطح منزلها وتناولها الطعام مع أسرتها دون غسيل يديها بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال طالبة 16 سنة، تعاني من حالة إعياء ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولات إنقاذها وادعاء تناول مادة سامة ومقيمة بدائرة المركز.

وعلي الفور إنتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وبالتقابل مع أسرتها أفادوا بأن المتوفاة قامت بوضع سم الفئران أعلي سطح منزلها ثم نزلت وتناولت العشاء مع أسرتها فشعرت بحالة إعيء ومغص وحاولوا نقلها إلي المستشفي لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.