صوت الناس.. استغاثة أب مريض لإنقاذ مستقبل طفلته: "ساعدوني قبل فوات الأوان"

وجه أحد المواطنين بمحافظة الجيزة، استغاثة عاجلة للمسؤولين من أجل إنقاذ مستقبل طفلته التي لم تتمكن من الالتحاق بالمدرسة العام الماضي بسبب عجزه عن دفع المصاريف الدراسية.

ويقول المواطن شعبان السعيد محمد عوض، البالغ من العمر 73 عامًا والمقيم في أوسيم بمحافظة الجيزة: إنه يعاني من ظروف صحية صعبة، إذ يعاني من مرض الكبد والسكري، ويعول أسرة مكونة من أربعة أفراد، ورغم معاناته الصحية، فإنه يتقاضى معاشًا ضئيلًا لا يكفي لتلبية احتياجات أسرته البسيطة".

وأوضح المواطن انه تتمثل أبرز مشكلاته في أن ابنته لم تتمكن من الالتحاق بالمدرسة العام الماضي بسبب عجزه عن دفع المصاريف الدراسية الباهظة والتي بلغت 2030 جنيهًا، بالإضافة إلى تكاليف الدروس الخصوصية والمصاريف اليومية.

واضاف: أنه عمل مشرفًا معماريًا بعقد مؤقت لمدة أربع سنوات، لكن المشروع الذي كان يعمل فيه انتهى وتم تصفيته، مما جعله يعتمد على معاش تكافل وكرامة، الذي لا يغطي احتياجاته الأساسية، ويؤكد أنه عاجز تمامًا عن العمل بسبب حالته الصحية، وقد أغلقت جميع الأبواب أمامه.

يطلب الأب المريض من كل من يستطيع المساعدة أن يقدم يد العون له لتوفير مصاريف الدراسة لابنته وتلبية احتياجات أسرته، مشيرا الى انه متخوفا من أن الظروف قد تتفاقم ويضيع مستقبل طفلته وأسرته بالكامل.