حالة المرور.. كثافات عالية في ميادين القاهرة والجيزة اليوم

تشهد شوارع وميادين القاهرة والجيزة كثافات مرورية عالية فى ظل توجه الموظفين إلى أعمالهم والطلاب إلى الجامعات والمدارس.

وشهد منزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية) كثافات مرورية بسبب تنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى والذى يستمر لمدة ٧ أيام بدءا من اليوم الأحد.

المرور في القاهرة اليوم

ويشهد كوبري أكتوبر من صلاح سالم لرمسيس والعكس من التحرير لرمسيس كثافات مروية تمتد لمحور الخلفاوي من مساكن الزاوية لميدان الحدائق.

كما تكرر الأمر بمحور صلاح سالم عند كوبرى أكتوبر اتجاه المطار والدائري من دار السلام للبساتين وعند نزلة بهتيم اتجاه الزراعي وعند نزلة المنيب اتجاه المعادي.



المرور في الجيزة اليوم

شهدت حالة المرور في الجيزة، اليوم الأحد 8-12- 2024، حالة من الاستقرار في شوارع وميادين محافظة الجيزة، مع استقرار سير المركبات مع وجود بعض التكدسات بالطرق، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

شهد كوبري 15 مايو كثافات مرورية متحركة بالاتجاهين من وإلى القاهرة، مع تباطؤ في حركة السيارات على محور 26 يوليو بمناطق سفنكس، وميدان لبنان وكثافات متحركة بمحور صفط اللبن، كما ظهرت كثافات بشارعي الهرم وفيصل، ومحور العروبة وطريق الإسكندرية الصحراوي، ومحور جمال عبد الناصر بمدينة السادس من أكتوبر.

كما ظهرت كثافات مرورية متحركة بشوارع التحرير بالدقي والبحوث، ومحيط جامعة القاهرة، وشارع شارل ديجول وشارع البطل أحمد عبدالعزيز وشارع جامعة الدول العربية سيولة مرورية في حركة السيارات.

ورصدت الخدمات الميدانية حالة المرور في الجيزة، حيث انتظمت حركة سير المركبات بطريق منيل شيحة والحوامدية والبدرشين، وشارعي الهرم وفيصل.

وانتظمت الحالة المرورية على محور صفط اللبن للقادم والمتجه من مناطق الطريق الدائري باتجاه مناطق جامعة القاهرة وشارع السودان، كذلك كوبري 6 أكتوبر بمناطق الجيزة أمام حركة السيارات أعلى مناطق العجوزة بالاتجاهين، كما شهد الطريق الدائري الأوسطي زحامًا مروريًا.

الإدارة العامة للمرور

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.