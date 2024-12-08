رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتعهد بالحفاظ على إدارة شئون البلاد وعدم حدوث أي اضطرابات

تعهد رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو اليوم /الأحد/ بضمان الحفاظ على إدارة شئون البلاد، وعدم حدوث أي اضطرابات بها، وذلك بعد الإعلان الفاشل للرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية.



وقال هان - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه.بي.إس.) - إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للتعامل مع آثار فوضى الأحكام العرفية؛ بما يتوافق مع رغبات الشعب.

وأضاف أن مجلس الوزراء بالكامل سيقوم بكل الجهود اللازمة؛ من أجل الحفاظ على الثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والحلفاء الآخرين لكوريا الجنوبية.

ودعا "هان" إلى إقرار البرلمان لخطة ميزانية الحكومة للعام المقبل بشكل سريع، مشددا على أن هذه الخطوة تعد ضرورية للحكومة لمواصلة عملها بشكل طبيعي حتى أثناء حالة الطوارئ.

وتشهد كوريا الجنوبية - منذ يوم الثلاثاء الماضي - حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة..وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.