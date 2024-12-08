"القاهرة الإخبارية": سوريا تشهد نهاية 13 عاما من الحرب والتشتت

قال خليل هملو مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق إنّ ما يحدث الآن في سوريا هو انتهاء حقبة بشار الأسد وبداية حقبة جديدة، موضحًا أنّ رئيس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي ألقى كلمة أعطت صدى طيبا لدى الجمهور السوري.

وأضاف «هملو» خلال رسالة على الهواء أنّ العاصمة السورية شهدت أحداث فارقة خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أنّ بيان رئيس الحكومة السورية دعا السوريين للحفاظ على ممتلكات الدولة السورية باعتبارها حق للجميع، كما دعا إلى طي الصفحة الماضية والعيش في بلد واحد.

وتابع: «في ظل انتهاء حقبة بشار الأسد يتطلع الجميع أن تكون بداية جديدة ونهاية للسنوات التي عاشتها سوريا خلال 13 عامًا من الحرب والتشرد والتشتت، إذ إن الجميع يريد طي الصفحة الماضية وأن تكون سوريا حرة».