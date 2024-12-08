أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 753 ألفا و370 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 753 ألفا و370 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1460 جنديًا ما بين قتيلا وجريح.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و519 دبابة و19 ألفا و571 مركبة مدرعة و21 ألفا و58 من النظم المدفعية و1253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1023 من أنظمة الدفاع الجوي و2855 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و635 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و30 ألفا و965 من المركبات وخزانات الوقود و20 ألفا و71 طائرة بدون طيار".