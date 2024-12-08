كيف تؤثر علاقة الوالدين بأطفالهم على الصحة العقلية؟

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها فريق من الباحثين في مؤسسة "غالوب" العالمية، المتخصصة في الأبحاث الاستقصائية وتحليل البيانات، عن تأثير جودة العلاقة بين الوالدين وأطفالهم على الصحة العقلية والرفاهية في مرحلة البلوغ.

نُشرت الدراسة في مجلة Communications Psychology، وتعد واحدة من أكبر الدراسات في هذا المجال، حيث جمعت بيانات من أكثر من 200 ألف مقابلة شملت 21 دولة مختلفة، ما يعكس تنوعًا ثقافيًا ودينيًا واسعًا.

حلّل الباحثان جوناثان ت. روثويل وتيلي دافودي العلاقة بين جودة العلاقة الأسرية وصحة البالغين العقلية، مستندين إلى مؤشرات مثل الأمل في الحياة، والرضا عن الصحة، والشعور بالامتنان. وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين نشأوا في بيئات أسرية دافئة وداعمة يتمتعون بصحة عقلية ورفاهية أفضل، حتى في الدول ذات الدخل المرتفع حيث تُلبّى الاحتياجات الأساسية.

في المقابل، لاحظ الباحثون أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية ذات الدخل المنخفض، مثل الفقر والنزاعات الاجتماعية، تؤثر سلبًا على جودة هذه العلاقة وعلى رفاهية الأفراد بشكل عام.

كما كشفت الدراسة أن الأهالي الأكثر تدينًا يميلون إلى تكوين علاقات أفضل مع أطفالهم، مما يشير إلى دور الدين في تعزيز الروابط الأسرية.

وأوضحت النتائج أن جودة العلاقة بين الوالدين وأطفالهم لها تأثير يفوق عوامل أخرى مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والتعليم، والدخل.

وخلص الباحثون إلى أن العوامل العائلية من أقوى المؤثرات على الصحة العقلية والازدهار الشخصي.

في إطار خططهم المستقبلية، يعتزم الباحثون إجراء المزيد من الدراسات حول تأثير أساليب الأبوة والأمومة على الصحة العقلية، بما في ذلك مسح جديد في الولايات المتحدة لتحليل تأثير الممارسات التربوية على المدى الطويل.