قراءة استشرافية.. مستقبل ومآلات جبهة النصرة بعد سقوط بشار

جبهة النصرة، التي تُعرف حاليًا بهيئة تحرير الشام تُعد واحدة من أبرز جماعات الإسلام السياسي الجهادي في سوريا. تأسست عام 2012 كفرع لتنظيم القاعدة، لكنها شهدت تحولات فكرية وتنظيمية مع السعي لتحقيق نفوذ سياسي وعسكري أوسع في شمال غرب سوريا. سقوط نظام بشار الأسد لحظة فارقة في مصير الجبهة، حيث ستواجه تحديات وفرصًا مختلفة في ظل الفراغ السياسي والأمني.

العوامل المؤثرة على مستقبل جبهة النصرة

البيئة الأمنية بعد سقوط النظام

فراغ السلطة

سيخلق سقوط بشار الأسد حالة من الفوضى الأمنية، مما يمنح النصرة وغيرها فرصة لتعزيز وجودها في المناطق التي تسيطر عليها.

التنافس بين الفصائل:

من المتوقع أن تتصاعد المنافسة بين النصرة والفصائل الأخرى، بما في ذلك الجماعات المدعومة دوليًا

العوامل المؤثرة على مستقبل جبهة النصرة

البيئة الأمنية بعد سقوط النظام

فراغ السلطة:

سيخلق سقوط بشار الأسد حالة من الفوضى الأمنية، مما يمنح النصرة فرصة لتعزيز وجودها في المناطق التي تسيطر عليها.

التنافس بين الفصائل:

من المتوقع أن تتصاعد المنافسة بين النصرة والفصائل الأخرى، بما في ذلك الجماعات المدعومة دوليًا أو محليًا.

التحولات الإقليمية والدولية

الدعم الخارجي:

الدول الإقليمية قد تسعى للاستفادة من النصرة كورقة ضغط لتحقيق مصالحها، لكن الدعم العلني قد يكون محدودًا بسبب التصنيف الدولي للجبهة كمنظمة إرهابية.

الضغط الدولي:

القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا ستسعى لمنع النصرة من توسيع نفوذها عبر تدخلات مباشرة أو غير مباشرة.

الانقسام الداخلي والخلافات الأيديولوجية

التحولات الأيديولوجية:

الجبهة قد تواجه انقسامات بين التيار الراغب في الاعتدال والانخراط في المشهد السياسي، والتيار المتشدد الذي يرفض التغيير.

ضعف القيادة المركزية:

الضغوط المستمرة قد تؤدي إلى انشقاقات داخلية تقلل من تماسك الجبهة.

الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا

المجتمع المحلي:

استمرار معاناة السكان قد يجعلهم أكثر ميلًا لدعم النصرة إذا قدمت خدمات أساسية أو استغلت الفجوات الأمنية.

التدهور الاقتصادي:

سيزيد من جاذبية الجبهة لدى الشباب المحبطين الباحثين عن مصادر رزق أو هدف أيديولوجي.

السيناريوهات المستقبلية لجبهة النصرة بعد سقوط بشار

السيناريو الأول: التحول إلى كيان سياسي محلي

ملامح السيناريو:

تتخلى النصرة عن ارتباطها الواضح بالجهاد العالمي وتتجه نحو خطاب سياسي معتدل.

تسعى لتقديم نفسها كحركة وطنية تسعى لحماية المناطق التي تسيطر عليها.

المآلات المحتملة:

قبول دولي محدود، لكنها ستواجه تحديات من الفصائل الأخرى ومحاولات الحد من نفوذها.

السيناريو الثاني: العودة إلى الجهاد العالمي

ملامح السيناريو:

تستغل النصرة سقوط النظام لتوسيع عملياتها خارج سوريا، مما يعيدها إلى نهجها الأصلي المرتبط بتنظيم القاعدة.

المآلات المحتملة:

تصبح تهديدًا إقليميًا ودوليًا يؤدي إلى تدخل عسكري دولي واسع النطاق.

السيناريو الثالث: استمرار السيطرة على مناطق محددة

ملامح السيناريو:

تحافظ النصرة على وجودها كقوة مسيطرة في إدلب والشمال الغربي، مع تأمين مصادر تمويل ذاتية مثل الضرائب والموارد المحلية.



المآلات المحتملة:

تصاعد التوتر مع القوى المحلية والإقليمية، مما يطيل أمد الصراع في سوريا.

السيناريو الرابع: الانهيار الداخلي

ملامح السيناريو:

تفقد النصرة السيطرة بسبب الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية.

تتحول إلى مجموعات صغيرة غير منظمة.

المآلات المحتملة:

ضعف التأثير على الساحة السورية، لكن استمرار تهديدها عبر عمليات إرهابية متفرقة.

التوصيات للتعامل مع مستقبل النصرة

1. تعزيز الحلول السياسية:

دعم انتقال سياسي في سوريا يتضمن تعزيز مؤسسات الدولة، مما يقلل من الفراغ الذي تستغله النصرة.



2. مواجهة الفكر المتطرف:

التركيز على دعم خطاب ديني معتدل يعمل على تقويض شرعية النصرة.

3. التنسيق الإقليمي والدولي:

إنشاء تحالفات دولية لتحديد موقف موحد تجاه النصرة وتفادي استخدامها كورقة ضغط إقليمية.

4. دعم المجتمعات المحلية:

تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي تسيطر عليها النصرة للحد من تأييد السكان المحليين لها.

الخاتمة

مستقبل جبهة النصرة بعد سقوط بشار الأسد يعتمد بشكل كبير على قدرة المجتمع الدولي والإقليمي على التعامل مع الفراغ السياسي والأمني في سوريا. رغم أن الجبهة قد تتمكن من استغلال هذا الفراغ في البداية، فإن تماسكها واستمراريتها سيواجهان تحديات كبيرة من الداخل والخارج

لرؤية الاستشرافية

إعادة بناء الدولة الوطنية: التركيز على استعادة دور المؤسسات الوطنية لضمان الأمن والاستقرار.