أسعار الذهب اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4206 جنيها للشراء، 4229 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3855 جنيها للشراء، 3876 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3680 جنيها للشراء، 3700 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3154 جنيها للشراء، 3171 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2453 جنيها للشراء، 2467 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 29440 جنيهات للشراء، 29600 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة: 130812 جنيهات للشراء، 131523 جنيها للبيع.