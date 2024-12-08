كيف يؤثر التوتر والأدوية على صحة شعرك؟

كشفت الدكتورة ماريانا نزاروفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، عن أبرز أسباب تساقط الشعر وكيفية التعامل معها.

وأوضحت أن الشعر الكثيف واللامع يُعد رمزًا للجمال والصحة، مما يجعل مشكلة تساقط الشعر مصدر قلق للرجال والنساء على حد سواء.

وأشارت إلى أن تساقط 60-100 شعرة يوميًا أمر طبيعي، ولكن زيادة معدل التساقط قد تشير إلى مشكلة صحية، خاصة الأمراض الفيروسية. فارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38.5 درجة مئوية نتيجة الإصابة الفيروسية قد يؤدي إلى تساقط الشعر بعد 2-3 أشهر.

كما أكدت أن التغيرات الهرمونية، الناتجة عن اضطرابات الغدة الدرقية أو مستويات الهرمونات الجنسية أو المراحل الفسيولوجية كالمراهقة وما بعد الولادة والشيخوخة، تعد من الأسباب الشائعة للتساقط.

وأشارت إلى أن نقص الفيتامينات، انخفاض البروتين والمعادن، وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، إضافة إلى الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد الدهني والعدوى الفطرية والذئبة الحمامية، كلها عوامل تسهم في فقدان الشعر.

ولفتت إلى دور التوتر والإجهاد في تحفيز إفراز هرمونات تُسبب انقباض الأوعية الدموية، مما يعيق تغذية بصيلات الشعر. كما أن بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب وفيتامين A ومضادات الإستروجين، قد تؤدي إلى تساقط الشعر.

واختتمت بنصيحة بعدم الذعر عند ملاحظة تساقط الشعر، لأن التوتر يزيد المشكلة، وشدّدت على ضرورة مراجعة الطبيب المختص لتشخيص الحالة وتقديم العلاج المناسب.