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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

أرشيفية
أرشيفية
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تصدر محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، حكمها علي متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 4736 لسنة 2022، جنايات التجمع.

ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين، ووجه لبعض المتهمين تهم نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.

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