رئيس الائتلاف الوطني السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد

الأحد 08/ديسمبر/2024 - 06:09 ص

أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري، عبد الهادي البحرة، يوم الأحد، عبر قناة "العربية"، عن سقوط نظام بشار الأسد.

ووجّه رسالة إلى الشعب السوري عبر قناة "العربية" قائلًا: "أعلن لكم سقوط نظام بشار الأسد".

وأكد البحرة أن الوضع الآن آمن ولا مجال للثأر أو الانتقام، مشيرًا إلى أن "حقبة سوداء في تاريخ سوريا قد انتهت".

كما أوضح أنه تم إطلاق سراح المعتقلين من سجني عدرا وصيدنايا، وشدد على أن العمل جارٍ لإعادة هيكلة الجيش السوري.

وقال المرصد السوري، إن الرئيس السوري بشار الأسد، غادر البلاد في تمام الساعة العاشرة مساء أمس من مطار دمشق الدولي.

وقال ضابطان بالجيش السوري، اليوم الأحد، إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة، وفقا لما نقلته سكاي نيوز عن رويترز.

يأتي ذلك مع تصاعد الأحداث في سوريا، ودخول تنظيمات مسلحة إلى العاصمة دمشق، بعد السيطرة على مدينة حمص.