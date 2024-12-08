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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الحكومة السورية: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب

رئيس الحكومة السورية
رئيس الحكومة السورية أبو محمد الجلالي
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قال رئيس الحكومة السورية أبو محمد الجلالي، إن الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف رئيس الحكومة السورية: "سأكون في مجلس الوزراء صباح اليوم ومستعد لإجراءات التسليم".

وقال المرصد السوري، إن الرئيس السوري بشار الأسد، غادر البلاد في تمام الساعة العاشرة مساء أمس من مطار دمشق الدولي.

وقال ضابطان بالجيش السوري، اليوم الأحد، إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة، وفقا لما نقلته سكاي نيوز عن رويترز.

يأتي ذلك مع تصاعد الأحداث في سوريا، ودخول تنظيمات مسلحة إلى العاصمة دمشق، بعد السيطرة على مدينة حمص.

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