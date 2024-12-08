اليوم.. «سياحة الشيوخ» تناقش اقتراح تطوير قصر السكاكيني

تعقد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ثلاث اجتماعات اليوم الأحد، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وتستكمل اللجنة في الاجتماع الأول مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة بشأن إصدار نشرات توعية للمصريين المسافرين بالخارج حول الاشتراطات اللازمة للسفر سواء للسياحة أو العمل أو العلاج، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام وهيئة مكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية.

وتناقش اللجنة في الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير قصر السكاكيني.

وتنظر في الاجتماع الثالث مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن ترميم وتطوير المتحف الاثنوجرافي بشارع القصر العيني: سياحة التاريخ والجغرافيا بحضور ممثلي الحكومة.

ويعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، جلسته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

كما ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشـة العامــة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري"، وتقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عيسى الشريف، بشأن " سرعة تعزيز وتسيير خطوط النقل العام من مدينة التبين جنوب القاهرة خطوط أرقام 455و 440 و29، وخط جديد لجامعة حلوان بعين حلوان، وإقامة موقف نهائي لانتظار الأتوبيسات من منطقة التبين إلى مناطق حلوان - القاهرة – الجيزة"، ومن النائب أيمن عبد المحسن، بشأن استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لعملية توسعة محطة مياه ميت فارس بمركز بني عبيد بالدقهلية".