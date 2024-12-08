مشاكل الألعاب الفردية على مائدة «رياضة الشيوخ» اليوم

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، اجتماعها اليوم الأحد، عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها المقرر عقده الاقتراح برغبة المقدم من النائبة حنان سليمان بشأن ضرورة عودة الإعانة السنوية لنوادي الثقافة ونوادي المسنين، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الصحة والسكان.

وتستكمل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، موضوع أهم مشاكل وتحديات الألعاب الفردية بحضور ممثلي الحكومة.

فيما تناقش لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، اجتماعها اليوم الأحد، عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن إنشاء مجمع إسلامي بقرية الخربة محافظة شمال سيناء بحضور ممثلي الحكومة.

ويعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، جلسته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

