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الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أمام مالية الشيوخ

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تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، اجتماعين بعد الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

إذ تستكمل اللجنة في اجتماعها الأول مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتستكمل في الاجتماع الثاني المقرر لها مناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل بشأن قانون التأمين الصحي رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة 40 البند التاسع الفقرة العاشرة
لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان.

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