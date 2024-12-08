«رويترز»: الرئيس بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين سوريين «كبيرين»، قولهما، إن الرئيس السوري بشار الأسد غادر العاصمة دمشق إلى وجهة غير معلومة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "قناة القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بأن فصائل مسلحة قد دخلت إلى مناطق في ريف العاصمة السورية دمشق، مما أدى إلى تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

كما سمعت أصوات دوي إطلاق نار في عدة مناطق بالعاصمة، إلا أنه لم يتم تحديد مصدر النيران حتى اللحظة في محيط دمشق.

وأضافت "القاهرة الإخبارية" أن العاصمة تشهد حالة من الترقب والقلق وسط تزايد الاشتباكات في الأطراف الغربية والجنوبية.