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الأحد 08 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سماع دوي إطلاق نار في العاصمة دمشق وفصائل مسلحة تسيطر على مدينة حمص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت "قناة القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بأن فصائل مسلحة قد دخلت إلى مناطق في ريف العاصمة السورية دمشق، مما أدى إلى تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
 

وسمعت أصوات دوي إطلاق نار في عدة مناطق بالعاصمة، إلا أنه لم يتم تحديد مصدر النيران حتى اللحظة في محيط دمشق.

وأضافت "القاهرة الإخبارية" أن العاصمة تشهد حالة من الترقب والقلق وسط تزايد الاشتباكات في الأطراف الغربية والجنوبية.

وأشارت إلى أن الفصائل المسلحة قد تمكنت من السيطرة على مدينة حمص، التي تعد واحدة من أبرز المدن السورية، وسط تعزيزات عسكرية في المناطق المحيطة.

سوريا استهداف ريف دمشق أصوات إطلاق نار