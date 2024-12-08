بولندا توقع عقودا لشراء أسلحة بـ 30 مليار دولار في 2024

أعلن نائب وزير الدفاع البولندي بافيل بيدا أن بولندا وقعت في عام 2024 عقودا لشراء أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة نحو 30 مليار دولار.

وقال بيدا في تصريح لموقع "ديفينس 24" الإعلامي: "لقد وقعنا عقودا تتجاوز قيمتها الإجمالية 120 مليار زلوتي (نحو 30 مليار دولار)".

وأضاف أن وزارة الدفاع تستعد لتوقيع عدد من العقود الأخرى حتى نهاية العام، وسيكون معظمها مع المؤسسات المحلية لمجمع الصناعات العسكرية.

وكانت القيادة البولندية قد أعلنت في وقت سابق أن بولندا احتلت المركز الأول من بين دول الناتو في ما يخص نسبة النفقات الدفاعية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تخصيص نحو 40.7 مليار دولار أو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي للأغراض العسكرية.

وفي عام 2025 تستعد بولندا لتخصيص نحو 47.7 مليار دولار أو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع. وتمثل النفقات على تحديث القوات المسلحة جزءا كبيرا من النفقات العسكرية.