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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تكشف عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ 988 مليون دولار

مساعدات عسكرية أمريكية
مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن البنتاجون بأن الولايات المتحدة تحضر حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار.

وحسب البنتاجون، فإن الحزمة ستضم قذائف لراجمات صواريخ HIMARS وطائرات مسيرة وقطع غيار ومعدات خاصة بالمدفعية.

ويتم تقديم المساعدات من موارد "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" (USAI) التي تقضي بشراء الأسلحة والمعدات من المؤسسات الصناعية.

ويشار إلى أن هذه الحزمة تساوي نحو نصف المبلغ المتبقي لدى الإدارة الأمريكية لمساعدة أوكرانيا في إطار برنامج USAI، والبالغ 2.21 مليار دولار.

يذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن تمتلك نحو 6 مليارات دولار من الموارد التي وافق عليها الكونغرس لمساعدة أوكرانيا، بما فيها الموارد التي أصبحت متاحة بعد قيام البنتاجون بإعادة تقييم قيمة المساعدات المقدمة لكييف.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 62 مليار دولار لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

رويترز واشنطن حزمه مساعدات عسكرية جديدة أوكرانيا دولار