مصدر عسكري سوري: لا صحة للأخبار عن انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية الشمالي

أكد مصدر عسكري سوري فجر اليوم الأحد، أن لا صحة للأخبار التي تتناقلها المنصات الإعلامية الإرهابية عن انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية الشمالي.

قال المصدر العسكري: "لا صحة للأخبار التي تتناقلها المنصات الإعلامية الإرهابية عن انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية الشمالي وتؤكد القيادة العامة على أن جميع هذه الأخبار عارية عن الصحة".

ومساء يوم السبت، أكدت مصادر لـ RT أن الجيش السوري سحب قواته من مدينة حمص، وهي الآن عند جسر القصير.

وأفادت بأن المسلحين بدأوا بالانتشار في مدينة حمص، مشيرة إلى أنه تم قطع الطريق إلى العاصمة دمشق.

ومنذ أواخر نوفمبر الماضي، تتعرض سوريا لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، تمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية، ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.