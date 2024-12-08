أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء تطور الوضع في سوريا.

وقال سوليفان خلال كلمة ألقاها في منتدى الدفاع في كاليفورنيا، ردا على سؤال حول ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون يشعرون بالقلق إزاء ما يحدث في سوريا: "طبعا هذا أمر يدعو للقلق".

وأضاف سوليفان أن "واشنطن تشعر بالقلق إزاء التهديد المتمثل في تعزيز تواجد إرهابيي داعش وتأثير ذلك على منطقة الشرق الأوسط".

وزعمت وكالة "بلومبرغ" أن الرئيس السوري بشار الأسد، طلب من واشنطن المساعدة على وقف الأعمال القتالية في البلاد، مقابل إنهاء التعاون مع حزب الله والجماعات الأخرى المدعومة من إيران.

ولم تنشر دمشق الرسمية أي تعليقات بخصوص تقرير "بلومبرغ"، وسبق أن ذكرت سلطات الجمهورية العربية السورية أنها تواصل محاربة الإرهابيين في البلاد.

وتتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، تمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية، ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.