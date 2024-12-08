غزل المحلة يقدم شوقي غريب وجهازه المعاون في مؤتمر صحفي

يعقد نادي غزل المحلة مؤتمرًا صحفيًا؛ لتقديم شوقي غريب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهازه المعاون.

وحدد غزل المحلة، الساعة الواحدة ظهر غدًا الإثنين، موعدًا للمؤتمر الصحفي لتقديم شوقي غريب لجماهير النادي والإعلام، بقاعة المؤتمرات الصحفية في استاد المحلة.

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الأحد، تعاقده مع شوقي غريب ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول، خلفًا لـ أحمد عيد عبد الملك، الذي قدم استقالته لمجلس إدارة النادي، بعد الهزيمة من الزمالك برباعية نظيفة في الدوري الممتاز.

وكان عصام محيسن تولى تدريب غزل المحلة مؤقتًا رفقة جهاز فني، يضم: محمود صبحي مدربًا عامًا، أشرف شيحة مدربًا مساعدًا، محمود شفيق مدربًا للحراس، السعيد العدل مخططًا للأحمال.

شوقي غريب يظهر أمام زد

من المتوقع، أن يقود شوقي غريب غزل المحلة فنيًا أمام زد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها يوم 12 ديسمبر الجاري.

يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، بعدما جمعهم من 4 مباريات، حقق خلالها فوزًا وحيدًا وتعادلًا وهزيمتين.