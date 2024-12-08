سفارة روسيا لدى دمشق: نواصل عملنا كالمعتاد

أعلنت السفارة الروسية في سوريا، السبت، أنها تواصل عملها بشكل اعتيادي، والرحلات الجوية من مطار دمشق الدولي مستمرة مرتين في الأسبوع.

وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن "السفارة، تعمل كالمعتاد، وهناك رحلات منتظمة في مطار دمشق مرتين في الأسبوع، ومن لديه تذاكر يستخدمها ويسافر حسب الجدول الزمني".

وأكدت السفارة أن "روسيا على اتصال دائم مع الجانب السوري بشأن الوضع في البلاد".

وتشهد محافظات إدلب وحلب وحماة وحمص في شمالي ووسط سوريا، منذ 27 نوفمبر الماضي، هجمات مكثفة وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، تشنها التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا).

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع السورية تصدي قوات الجيش السوري، بإسناد من الطيران السوري الروسي المشترك، لهجمات "هيئة تحرير الشام" ومجموعات مسلحة أخرى، على محاور مختلفة في المحافظات التي تشهد اشتباكات عنيفة.

من جهته، أكد الرئيس السوري بشار الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.

ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ما يحدث في سوريا بأنه "تعدٍ على سيادة سوريا"، مؤكدا أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.