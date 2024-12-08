بدرية طلبة تعلن وفاة زوجها المخرج مصطفى سالم

أعلنت الصفحات الرسمية للفنانة بدرية طلبة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وفاة زوجها المؤلف والمخرج المسرحي مصطفى سالم.

وكتبت الصفحة:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة المؤلف.. مصطفى سالم.. زوج الفنانة بدرية طلبة.. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وعادت وكتبت بدرية منشورا آخر عن موعد الدفن وقالت: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في إسكندرية دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

ومن أبرز أعمال المخرج مصطفى سالم مسرحية "عيال تجنن" ومسلسل “برج الأبجدية.. الجزء الثاني" ومسرحية "الواد الجن" ومسرحية “أنا ومراتي ومونيكا” ومسرحية “اللي عايز يجيني”.



أخر تكريمات مصطفى سالم

واختار مهرجان خشبة المسرح منذ يومين المؤلف والمخرج مصطفى سالم لتكون الدورة الثانية له باسمه، وكتب المهرجان عبر صفحته الرسمية: "الحقيقة أننا فكرنا كتير اوي وكنا محتارين الدورة الثانية تكون باسم مين وبعد تفكير كبير وبحث ملقناش اهم ولا اقيم من الاستاذ مصطفى سالم لوضع اسمه علي دورتنا الثانية لمهرجان خشبة مسرح وده لانه الاب الروحي لكل شباب المسرح السكندري واكتر حد احتضانا لهم وهو اول من اطلق المهرجانات المسرحية في إسكندرية وكان من أهم المهرجانات الفنية وظهر منه ناس بقي ليها اسم في مجال المسرح".

وتابع المهرجان:"الأستاذ مصطفى سالم من اهم الكتاب المسرحيين وقام بتاليف العديد من العروض المسرحية المهمة التي شارك بها معظم نجوم الفن لم نجد احق منه لكي نضع اسمه علي دورتنا الجديدة الأستاذ مصطفى سالم".

وحرص المهرجان على نعي الراحل مصطفى سالم وكتب، منذ قليل، عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "امبارح كان بيشكرنا على تكريمه ووضع اسمه على الدورة الجديدة وانهاردة وجع قلوبنا كلنا ورحل، خبر حزين جدا هيزيدنا إصرار على تكملة التكريم في أجمل صوره تخليدا لروح أستاذنا كلنا الأستاذ مصطفى سالم، ربنا يرحمك ويغفرلك".