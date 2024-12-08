لافروف: يجب وقف الأعمال العسكرية في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السبت، إن الأعمال العسكرية في سوريا يجب أن تتوقف، داعيًا إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2254، قائلًا إن: "هجوم المسلحين مخطط بعناية".

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن أطراف صيغة أستانا، ممثلة بوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، دعوا إلى وقف فوري للأعمال العسكرية.

وقال لافروف: "لقد جددنا تأكيد التزامنا بقرار مجلس الأمن 2254، أولا وقبل كل شيء في سياق الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا، ومع الوضع في الاعتبار ضرورة بدء الحوار السياسي".

وأضاف: "سوف ندعم الحكومة السورية الشرعية. وبالطبع في نفس الوقت، سوف ندافع بنشاط عن ضرورة استئناف الحوار، كما يتطلب قرار [الأمم المتحدة] 2254".

ميدانيًا.. نفى مصدر عسكري سوري دخول من وصفهم بـ"الإرهابيين" إلى مدينة حمص.

وأكد المصدر -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية- أن الوضع آمن ومستقر والقوات المسلحة منتشرة حول المدينة ومتمركزة بخطوط دفاعية منيعة ومعززة بمختلف أنواع الأسلحة.

وفي سياق متصل، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنه لا صحة لإجلاء الأمم المتحدة لجميع موظفيها من سوريا.