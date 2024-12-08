عاد لاستعادة ذكريات الماضي.. شوقي غريب يتولى تدريب غزل المحلة رسميًا

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الأحد، تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليستعيد ذكريات الماضي مع زعيم الفلاحين.

وجاء إعلان تولي شوقي غريب تدريب غزل المحلة، عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

شوقي غريب مديرًا فنيًا لـ غزل المحلة

يقود شوقي غريب غزل المحلة فنيًا، خلفًا للمدرب أحمد عيد عبد الملك، الذي استقال من منصبه بعد خسارة الفريق من الزمالك برباعية نظيفة في الدوري الممتاز.

وكان عصام محيسن تولى المهمة الفنية بفريق غزل المحلة، رفقة جهاز فني مؤقت، يضم: محمود صبحي مدربًا عامًا، أشرف شيحة مدربًا مساعدًا، محمود شفيق مدربًا للحراس، السعيد العدل مخططًا للأحمال.

بذلك، يعود شوقي غريب إلى غزل المحلة، بعدما ارتدى قميص النادي لاعبًا في ثمانينيات القرن الماضي.

يواجه فريق غزل المحلة نظيره زد على ملعب استاد المحلة، يوم 12 ديسمبر الجاري، في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، بعدما جمعهم من 4 مباريات.