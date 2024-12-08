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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل قلقة من انتهاك اتفاق فصل القوات لعام 1974 مع سوريا في ظل التوتر على الحدود

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس السبت، إن قواتا مسلحة دخلت منطقة العزل على الجانب السوري من الحدود الإسرائيلية، مع ورود تقارير عن هجمات على قوات المراقبة التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في المنطقة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن ساعر قوله: "إسرائيل تشعر بقلق عميق من انتهاك اتفاق فصل القوات لعام 1974 مع سوريا، التي تشكل تهديدا لأمننا ولأمن مواطنينا، خصوصا في هضبة الجولان، وإن اسرائيل ستبقى غير متورطة في الصراع الداخلي في سوريا".

وكان اتفاق 1974، الذي تم التوصل إليه بعد حرب 6 أكتوبر 1973، قد أنشأ منطقة عازلة تتم مراقبتها من قبل قوة المراقبة التابعة للأمم المتحدة لمنع الإشتباكات العسكرية بين إسرائيل وسوريا، وقد أثارت التطورات الجارية داخل سوريا قلقا في إسرائيل.

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