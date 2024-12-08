أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، السبت، أن روسيا الاتحادية تنتصر في العملية العسكرية الخاصة، ولا يمكن لأوكرانيا أن تنتصر في هذا الصراع أبدا.

وقال فيتسو في برنامج "حوارات السبت" الذي تبثه هيئة الإذاعة العامة السلوفاكية: "من يراقب الوضع في أوكرانيا حقا يعرف أن الشباب يرفضون الانضمام إلى [القوات المسلحة الأوكرانية]. لذلك [في أوكرانيا] هناك وحدات خاصة تقبض على الشباب في المطاعم وتجندهم في الجيش. هذا ليس حلا بالنسبة لأوكرانيا. المشكلة برمتها هي أن روسيا تنتصر عسكريا، لكن أوكرانيا لن تنتصر في هذه الحرب عسكريا أبدا".

وبحسب رئيس الوزراء فإن الغرب مهتم بمواصلة الصراع. ولذلك، على وجه الخصوص أوصى الرئيس الأمريكي جو بايدن سلطات كييف بإرسال الرجال بدءا من عمر 18 عاما إلى ساحة المعركة.

ويتوقع فيتسو أن "أوكرانيا لن تتمكن أبدا من تحقيق الموقف الأفضل في المفاوضات لحل الصراع، وهو ما تعول عليه الدول الغربية التي ترسل مساعدات عسكرية لها". ووفقا له، فإن روسيا ستحتفظ بالأراضي التي تسيطر عليها.

ويعتقد السياسي أن التطور القادم للأحداث سيكون "مؤلما للغاية بالنسبة لأوكرانيا". وفي هذا الصدد، انتقد الأمينَ العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الذي أوصى سلطات كييف "بعدم التفاوض على السلام".