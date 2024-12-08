ads
الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا تحث مواطنيها في سوريا على مغادرة البلاد على الفور

السفارة البولندية
السفارة البولندية في دمشق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت السفارة البولندية في دمشق يوم السبت إن على جميع المواطنين البولنديين في سوريا المغادرة فورا بسبب الوضع الأمني.

وجاء في بيان صادر عن السفارة: "نظرا للتصعيد السريع للوضع، الذي انتشر بسرعة في جميع أنحاء سوريا، فإننا نناشد جميع المواطنين البولنديين المقيمين في البلاد المغادرة فورا".

وأضاف: "نناشد (البولنديين) عدم دخول الأراضي السورية بشكل قاطع"، وتابع: "تم الاتفاق على مناقشة هذه النقاط مع الحكومة السورية".

وأكد وزراء خارجية 5 دول عربية و"صيغة أستانا"، أن الأزمة السورية تستوجب السعي لحل سياسي يؤدي لوقف العمليات العسكرية، مشددين خلال اجتماع عقدوه بالدوحة السبت على أن استمرار الأزمة يهدد الأمن المحلي والإقليمي والدولي.

وأعلن الجيش السوري عن إعادة تموضع قواته في محيط حمص، في مؤشر على انسحاب تلك القوات من المدينة.

بولندا مواطن سوريا مغادرة البلاد على الفور