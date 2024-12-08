بولندا تحث مواطنيها في سوريا على مغادرة البلاد على الفور

قالت السفارة البولندية في دمشق يوم السبت إن على جميع المواطنين البولنديين في سوريا المغادرة فورا بسبب الوضع الأمني.

وجاء في بيان صادر عن السفارة: "نظرا للتصعيد السريع للوضع، الذي انتشر بسرعة في جميع أنحاء سوريا، فإننا نناشد جميع المواطنين البولنديين المقيمين في البلاد المغادرة فورا".

وأضاف: "نناشد (البولنديين) عدم دخول الأراضي السورية بشكل قاطع"، وتابع: "تم الاتفاق على مناقشة هذه النقاط مع الحكومة السورية".

وأكد وزراء خارجية 5 دول عربية و"صيغة أستانا"، أن الأزمة السورية تستوجب السعي لحل سياسي يؤدي لوقف العمليات العسكرية، مشددين خلال اجتماع عقدوه بالدوحة السبت على أن استمرار الأزمة يهدد الأمن المحلي والإقليمي والدولي.

وأعلن الجيش السوري عن إعادة تموضع قواته في محيط حمص، في مؤشر على انسحاب تلك القوات من المدينة.