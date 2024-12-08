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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسيرة ضخمة في تل أبيب تطالب بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن مسيرة حاشدة مناهضة للحكومة الإسرائيلية انطلقت مساء أمس السبت في تل أبيب.

وأضافت الوكالة أن المسيرة يشارك فيها آلاف النشطاء الذين يطالبون السلطات بالتوصل فورا إلى اتفاق لتحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة منذ 430 يوما.

وأوضحت "نوفوستي"، أن المتظاهرين تجمعوا أمام مجمع للمباني الحكومية، حيث يقع مقر وزارة الدفاع، وسط انتشار لقوات الشرطة، كما منعت حركة المرور في المنطقة لمنع أعمال شغب محتملة، بالإضافة إلى إغلاق الطرق السريعة المجاورة.

وتأتي المسيرة وسط تصريحات لوزراء إسرائيليين، أعربوا فيها عن "بعض التفاؤل" بإمكانية إبرام صفقة أسرى قريبا.

وفي غزة تواصل إسرائيل قصفها العشوائي على منازل المدنيين والمستشفيات وخاصة في شمال القطاع المنكوب، حيث بلغ عدد الضحايا منذ أكتوبر 2023، 140 ألف مواطن بين قتيل وجريح وأسير، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وأسباب العيش.

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