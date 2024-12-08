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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهيدان وإصابات بقصف الاحتلال خيمة في مدينة خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر الليلة، بعد استهداف طيران الاحتلال خيمة في خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في الحي النمساوي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،664 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105،976 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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