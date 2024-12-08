حسين فهمي يناقش مستقبل السينما في ندوة بقصر ثقافة الإسماعيلية.. صور

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، مساء اليوم، ندوة خاصة استضافت الفنان الكبير حسين فهمي بحضور اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، وعددًا من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات بالإضافة إلى وفد من شباب من أجل مصر بجامعة قناة السويس.

تناولت الندوة الحديث عن السينما المصرية وأثرها في تشكيل وجدان الشعوب العربية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الإرث الفني المصري، حيث تحدث فهمي عن أهمية مشروع ترميم الأفلام القديمة باعتباره خطوة ضرورية للحفاظ على تاريخ السينما المصرية للأجيال القادمة.

أشار الفنان خلال حديثه إلى التحديات التي تواجه هذا المشروع، ومن أبرزها تهالك المواد الأصلية للأفلام وضرورة الاستعانة بخبرات متخصصة في الترميم، كما أثنى على جهود المؤسسات الثقافية في دعم هذا التوجه، مؤكدًا على أن الإرث الفني يعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية لمصر.

ولم تخلُ الندوة من لحظات شخصية وإنسانية، حيث استقبل فهمي أسئلة من الحضور حول طفولته وكيفية تأثره بالمجتمع الذي نشأ فيه، كما تحدث عن أهم الأدوار التي قام بها، مشيرًا إلى أن اختياره للشخصيات كان يعتمد على عمق النص وقيمته الفنية، وليس فقط على الجوانب التجارية.

الندوة اختُتمت بتوجيه شكر خاص من محافظ الإسماعيلية للفنان حسين فهمي على مسيرته الحافلة بالعطاء، ودوره المستمر في دعم الثقافة والفنون في مصر حيث قدم درع محافظة الإسماعيلية له مؤكدا على تقديره لحضوره هذه الندوة التي تأتي في إطار إعلان محافظة الإسماعيلية عاصمة للفنون والثقافة لإثراء الحياة الثقافية بالمحافظة.

وكان الفنان القدير حسين فهمي قد قام بزيارة محافظة الإسماعيلية تلبية لدعوة جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية، وتحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، حيث قام أمس بجولة بحرية بقناة السويس استقبله فيها الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وقامت إدارة السياحة وإدارة الإعلام بالمحافظة بتنسيق جولة سياحية صباح اليوم للفنان حسين فهمي وزوجته التي عبَّرت عن سعادتها بتلك الجولة، والتي استطاعت أن تزور فيها منزلها الذي ولدت وعاشت به وحرص الفنان وزوجته على التقاط العديد من الصور، وتضمنت الجولة زيارة كنيسة سان أجاسي وكوبري المنسي وتمثال الصمود وتمثال عبد المنعم رياض، بالإضافة إلى منطقة الفلل الفرنساوي.

وأعرب حسين فهمي عن سعادته بتلك الزيارة التي أعادت له العديد من الذكريات اثناء تصويره أفلامه، مشيرًا إلى أن مدينة الإسماعيلية كانت ولا زالت من أجمل مدن الجمهورية.