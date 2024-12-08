«عبد الجليل» يتوج بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة

توج محمد عبد الجليل لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 15 عامًا المقامة في جواتيمالا خلال الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر الجاري.

أحرز محمد الميدالية الذهبية في منافسات الفردي محققًا 1193 نقطة، كما استطاع ياسين الشربيني، الحصول على المركز السادس بجدول الترتيب بعد أن أنهى المنافسات بإجمالي 1160 نقطة.

واستطاع الفريق المكون من "محمد عبد الجليل، ياسين الشربيني، ومحمد أشرف" من تحقيق المركز الرابع بعد انتهاء المنافسات النهائية بإجمالي 3183 نقطة.

وكانت مصر قد افتتحت منافسات البطولة بالتتويج بذهبية تتابع الشابات وفضية تتابع الشباب.

حيث حقق الثنائي كرمه هاني ونور إسلام ذهبية تتابع الشابات.

كما توجت مصر بفضية تتابع الشباب عن طريق الثنائي ياسين الشربيني، ومحمد أشرف.

وتوج اليوم منتخب الشابات بذهبية الفرق وبرونزية الفردي في نهائيات الشابات.

وحصدت كرمه هاني الميدالية البرونزية في منافسات الفردي محققة 1133 نقطة، كما استطاعت مريم أيمن، الحصول على المركز الرابع بجدول الترتيب بعد أن أنهت المنافسات بإجمالي 1128 نقطة، فيما جاءت نور اسلام في المركز العاشر بعد حصولها علي 1108 نقطة.

واستطاع الفريق المكون من "كرمه هاني، مريم أيمن، ونور إسلام" الحصول على ذهبية الفرق للسيدات بإجمالي 3369 نقطة.

ويمثل مصر في البطولة اللاعبين محمد أشرف، وياسين الشربيني، ومحمد عبد الجليل، واللاعبات نور إسلام، وكرمه هاني، ومريم أيمن.

ويرأس بعثة المنتخب المهندس عمرو شمس عضو مجلس الإدارة، ويقود المنتخب إيهاب سيد المدير الفني، وأحمد حسام مساعد مدير فني الرماية، وأحمد يحيى مدير فني الموانع.

ورافق البعثة السفير حاتم حسوبة سفير جمهورية مصر العربية بجواتيمالا، حيث كان في استقبالهم منذ وصولهم مطار جواتيمالا، تقدم للبعثة بخالص التهاني وتمنى لأبطال مصر والتوفيق في المنافسات.