15 ميدالية.. حصيلة منتخب مصر في اليوم الأول ببطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة

انتهت منافسات اليوم الأول من بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة والمقامة خلال الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري على صالة اتحاد الشرطة الرياضي، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وحقق المنتخب المصري 15 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية و5 فضيات و6 برونزيات.

حيث حصل على الميداليات الذهبية كلًا من: “أدهم أيمن وزن 63 ك، عبد الرحمن عمر وزن 67 ك، محمد حسن وزن 72 ك، وفارس عالي وزن 87 ك“.

وأقيم حفل افتتاح البطولة اليوم السبت، وتضمن تكريم رموز المصارعة خلال الحفل.

وتشهد البطولة مشاركة 92 لاعب يمثلون 8 دول وهم: “مصر، روسيا، أمريكا، الأردن، العراق، بلغاريا، الصين، وأفغانستان“.

وتشارك مصر بعدد 47 لاعبًا إلى جانب 45 لاعبا يمثلون الثمان دول الأخرى.

وتقام منافسات البطولة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة في المصارعة الحرة والرومانية وتشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.