ريال مدريد يعود للانتصارات بفوز على جيرونا في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا على مضيفه جيرونا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب مونتيليفي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

أنهى ريال مدريد الشوط الأول من مباراته ضد جيرونا، متقدمًا بهدف للا شيء سجله الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 36 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ريال مدريد يضغط على برشلونة

وفي الشوط الثاني، أضاف التركي أردا جولر الهدف الثاني من تسديدة أرضية في الدقيقة 55 من صناعة بيلينجهام، الذي غادر ملعب اللقاء مصابًا في الدقيقة 61، وحل بدلًا منه داني سيبايوس.

وعزز الفرنسي كيليان مبابي تقدم ريال مدريد بهدف ثالث في الدقيقة 62 بتمريرة سحرية من المخضرم لوكا مودريتش.

بهذا الفوز، عاد ريال مدريد للانتصارات مجددًا، بعدما تلقى هزيمة من أتلتيك بلباو في الجولة الماضية في الدوري الإسباني، ليستمر في الضغط على غريمه التقليدي برشلونة متصدر مسابقة «لا ليجا».

بتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة، ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة بفارق نقطتين وله مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 22 نقطة في المركز الثامن.