البابا تواضروس يشهد احتفالية تخرج مدرسة تيرانس اللاهوتية بالإسكندرية.. صور

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس السبت، احتفالية تخريج دفعة عام ٢٠٢٤ من مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (المنتزه) والأنبا إيلاريون (غربي الإسكندرية) والأنبا هرمينا (شرقي الإسكندرية) والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والقمص أبرآم اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة وأساتذة الكليات اللاهوتية والمعاهد القبطية.

تضمن الاحتفالية كلمة للقمص أثناسيوس فهمي جورج مدير المدرسة مقدمًا الشكر لقداسة البابا، وقدم نبذة تاريخية عن المدرسة وما تقدمه المدرسة من تعليم لاهوتي أرثوذكسي سليم،

وتم عرض إحصائيات عن المدرسة من خريجي ودارسي المدرسة وأنظمة الدراسة فيها والآباء والأساتذة المحاضرين وخدمات المدرسة

وقدم اثنان من الخريجين “Podcast” ما بين سطحية الدراسة بالذكاء الاصطناعي وعمق الدراسة البحثية اللاهوتية.

وقاد القس بولس صموئيل أحد معيدي المدرسة "صالون ثقافي" عن تأثير المدرسة في حياة الخريجين وخدمتهم وحياتهم الروحية.

وعرض كذلك ڤيديو عن اثنين من المحاضرين الراحلين وهم المتنيح الأنبا إيساك والمتنيح الدكتور سعيد حكيم، تكريمًا لهما.

كما ألقى نيافة الأنبا باڤلي راعي المدرسة كلمة أوضح خلالها الدور الحي الذي تقوم به تيرانس في إعلان الحق، مستشهدًا كلمات الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس "وَلكِنْ إِنْ كُنْتُ أُبْطِئُ، فَلِكَيْ تَعْلَمَ كَيْفَ يَجِبُ أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي بَيْتِ اللهِ، الَّذِي هُوَ كَنِيسَةُ اللهِ الْحَيِّ، عَمُودُ الْحَقِّ وَقَاعِدَتُهُ." (١تي ٣: ١٥)

وفي كلمته وجه قداسة البابا ثلاث وصايا لكل الحضور من خلال ٣ آيات:

- "ذُوقُوا وَانْظُرُوا مَا أَطْيَبَ الرَّبَّ" (مز ٣٤: ٨) يجب أن نتذوق حلاوة الرب.

- "لُغَتَكَ تُظْهِرُكَ" (مت ٢٦: ٧٣) أن تقدم الكنيسة الغالية الثمن بروح وحياة.

- "يَا أَوْلاَدِي، لاَ نُحِبَّ بِالْكَلاَمِ وَلاَ بِاللِّسَانِ، بَلْ بِالْعَمَلِ وَالْحَقِّ" (١يو ٣: ١٨) ان نعيش المحبة العملية

وفي الختام وزع قداسته شهادات التخرج على الخريجين.