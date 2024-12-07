رسميا.. رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي بتأجيل مباراة إنبي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الموافقة على طلب النادى الأهلى بتأجيل مباراة الأهلي أمام إنبى فى كأس الرابطة المحدد لها يوم 10 ديسمبر الجارى؛ بسبب ارتباط الأهلى بمباراة فى كأس إنتركونتيننتال.

وجاء بيان الرابطة كالتالى: طالع مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة الخطاب الوارد من النادي الأهلي وما تضمنه من أسباب ومعطيات أجبرته على تحديد موعد السفر إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، وهو ذات اليوم المحدد لمباراة الأهلي الأولى في بطولة كأس الرابطة أمام إنبي.

وأضاف البيان: وبعد دراسة كل ما ورد من النادي الأهلي وانطلاقا من مساندة رابطة الأندية المحترفة لكافة الأندية المصرية التي تشارك في البطولات القارية لتحقيق أفضل النتائج بما يتناسب مع مكانة الكرة المصرية وحرصا على مشاركة كل الأندية في بطولة كأس الرابطة".

وتابع: تواصلت إدارة الرابطة مع مجلس إدارة نادي إنبي والذي تفهم مشكورا تلك الظروف. فقد تقرر تأجيل المباراة المشار إليها ( الأهلي × إنبي ) إلى موعد لاحق، يناسب الفريقين دون المساس بحقوق الأندية الأخرى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".