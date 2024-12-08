اليوم.. مباراة مكررة وثأرية في الدوري الإيطالي بعد مواجهة كأس إيطاليا

يحتضن ملعب دييجو أرماندور مارادونا، اليوم الأحد، مواجهة ثأرية في الدوري الإيطالي بين نابولي ولاتسيو في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في قمة الجولة الخامسة عشرة من مسابقة «السيري آ».

يأمل فريق نابولي الفوز على لاتسيو، من أجل استعادة صدارة الدوري الإيطالي من أتالانتا، الذي فاز على ميلان يوم الجمعة الماضي.

بينما يسعى لاتسيو للانتصار على نابولي؛ للدخول في المنافسة على لقب الكالشيو، بجانب أتالانتا وفريق الجنوب وإنتر ميلان.

مباراة ثأرية بين نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي

وتتكرر هذه المباراة بعد 3 أيام فقط من مواجهة كأس إيطاليا، حيث أقصى لاتسيو، نابولي من البطولة بعدما فاز عليه بثلاثية مقابل هدف في دور الـ16، ليخوض فريق الجنوب تحت قيادة أنطونيو كونتي اللقاء لرد الاعتبار أمام البيانكوسيليستي بعد هزيمة الكأس بهاتريك الهولندي تيجاني نوسلين.

يستقبل نابولي نظيره لاتسيو، وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، خلف أتالانتا المتصدر مؤقتًا بفارق نقطتين، فيما يحتل لاتسيو المركز الخامس بـ28 نقطة، وفي حالة فوزه يتساوى مع إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.