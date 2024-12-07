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الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تدريب 103 مديري مدرسة على المهارات المعاصرة بمسرح مديرية الفيوم التعليمية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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نظمت إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، تدريبا علي المهارات التدريسية لمعلمي الحصة على مستوى المحافظة، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وإشراف ريحاب عريق وكيل وزارة المديرية فريق العمل بإدارة التدريب، جهاد البراوي، والدكتور إبراهيم خليل عبدالرازق.

حيث بدأت فعاليات البرنامج التدريبي اليوم السبت، ويستمر حتى غداً الأحد، في جميع الإدارات التعليمية لمعلمي الحصة على مستوى محافظة الفيوم، ويستهدف البرنامج التدريبي 5300 متدرب في  المواد الأساسية ( اللغة العربية - الرياضيات - الدراسات - والعلوم )، وتم توزيع المتدربين على على 120 قاعة وسيتم التدريب على مدار يومين تدربين اليوم الاول ( استراتيجيات التدريس)  اليوم الثاني  (إدارة الصف ومهارات تدريس المادة ).

كما نظمت إدارة التدريب بالمديرية، تدريب معلمي اللغة الإنجليزية، وبلغ عدد المتدربين (144) لغة انجليزية، بالتعاون مع  المركز الثقافي البريطاني، بالإضافة إلى استكمال تدريب لعدد (103) على برنامج المدير المعاصر بقاعة مسرح المديرية، بحضور المدرب وقد عبدالعظيم القويضي مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية.

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